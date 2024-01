SLB: bénéfice net en hausse de 22% en 2023 grâce au Moyen-Orient

Une plateforme pétrolière offshore en Norvège. (illustration) ( NTB / OLE BERG-RUSTEN )

Le géant français des services pétroliers SLB a fait état vendredi d'un bénéfice net de 4,2 milliards de dollars (+22%) pour l'année 2023, marquée notamment par son "chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré au Moyen-Orient".

Il s'agit d'une "performance exceptionnelle", a salué dans un communiqué le directeur général de SLB (ex-Schlumberger), Olivier Le Peuch.

La multinationale basée à Houston (SLB) a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 18% à 33,1 milliards de dollars contre 28 milliards en 2022 dont le tiers réalisé dans la région Moyen-Orient et Asie.

Le patron de SLB évoque "une croissance impressionnante en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte et dans les géo-unités de la Méditerranée orientale". Dans la région Moyen-Orient et Asie, les ventes de SLB ont progressé de 22% à 11 milliards de dollars.

En Amérique du Nord, dans un contexte de ralentissement économique au second semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 6,7 milliards de dollars.

SLB a bénéficié "de développements à long terme, d'extensions de capacité et d'activités d'exploration et d'évaluation" dans les bassins offshore, "avec une croissance remarquable au Brésil et en Angola et des augmentations très solides dans le golfe du Mexique américain, en Guyane et en Norvège", a ajouté M. Le Peuch.

SLB avait déjà quasiment doublé son bénéfice net à 3,4 milliards de dollars en 2022 (+83%).

La société construit des puits et commercialise des équipements et systèmes de production pour les champs pétroliers et les plates-formes offshore.