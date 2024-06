Škriniar, déjà un indésirable au PSG

Le grand ménage au PSG reprend.

Selon les informations du Parisien , Milan Škriniar aurait été invité… à faire ses valises et s’en aller. Le défenseur slovaque est arrivé seulement l’été dernier, libre de tout contrat. Le quotidien français affirme que Luis Enrique, l’entraîneur parisien, ne compte déjà plus sur lui. Mécontents de leur défense centrale, les dirigeants qataris du PSG sont désormais à la recherche d’un nouveau joueur à ce poste. Le club champion de Ligue 1 en titre avait tout fait pour le recruter dès l’été 2022, à six mois de la fin de son contrat, et avait même réalisé une offre de 60 millions d’euros. Pour sa première saison dans la capitale française, Milan Škriniar a participé à 32 matchs, dont 24 en Ligue 1. En raison d’une blessure à la cheville, le capitaine slovaque – en course pour une qualification en huitièmes de finale de l’Euro avec sa sélection – sous contrat jusqu’en 2028 avait été absent de début janvier à fin mars. Lui souhaiterait en tout cas bien rester.…

LL pour SOFOOT.com