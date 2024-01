Six joueurs de Ligue 1 à la Coupe d’Asie 2024

Retour à la case Qatar.

Un peu plus d’un an après le Mondial 2022, c’est au tour de la Coupe d’Asie des nations de se disputer dans l’émirat, du 12 janvier au 10 février. Pour l’occasion, six joueurs de Ligue 1 ont été retenus. Tête de gondole de cette délégation : Kang-in Lee. A 22 ans, le joueur du PSG tentera de remporter un second trophée avec son pays, après la victoire aux Jeux Asiatiques octobre dernier.…

JBC pour SOFOOT.com