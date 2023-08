Six joueurs brestois bloqués dans un ascenseur avant leur match face au Havre

C’était donc ça, la tactique de Luka Elsner ?

À quelques heures de défier Le Havre au Stade Océane ce dimanche, six joueurs du Stade brestois ont vécu une sacrée péripétie en restant bloqués plus de 40 minutes dans l’ascenseur de leur hôtel, apparemment bloqué entre deux étages. Plus de peur que de mal visiblement, puisque les pompiers ont fini par venir les libérer, ce qui a donné lieu à une scène qui aurait pu être diffusée dans Fort Boyard, et que Brendan Chardonnet n’a pas hésité à partager sur son compte Twitter. Le défenseur brestois était accompagné d’Axel Camblan, Hugo Magnetti, Jérémy Le Douaron, Mathias Pereira-Lage et de Romain Del Castillo.…

AL pour SOFOOT.com