Six expulsées, une joueuse frappée au visage : fin de match sous tension dans un match de foot féminin italien

Malheureusement, le foot féminin n’échappe pas à la violence.

Le choc au sommet qui opposait ce dimanche l’équipe féminine du Vis Mediterranea Soccer de Montoro, leader du groupe C de Serie C féminine, à son dauphin romain du Trastevere Calcio, n’a pas vraiment abouti sur une rencontre d’anthologie devant près de 500 spectateurs au stade Sandro Pertini. Du moins sur le terrain, car au coup de sifflet final de ce match nul (1-1), les nerfs ont lâché : six joueuses ont en tout et pour tout été exclues, deux du côté du Vis et quatre chez le Trastevere. Pire : Alice Ferrazza , la capitaine du Trastevere Calcio, a même pris un coup de poing au menton au coup de sifflet final de la part d’un homme qui pourrait être… Vittorio Belotti, le coach de l’équipe adverse selon divers médias régionaux. Une tendance confirmée par le communiqué publié par le Trastevere Calcio : « Il y a des moments où les commentaires techniques et sportifs deviennent superflus. A la fin de ce match, un membre de l’équipe visiteuse a commis un geste inacceptable. Alors qu’il tentait de mettre fin à une bagarre entre joueurs, il est intervenu en frappant notre capitaine Alice Ferrazza au visage. Plus décevante encore a été la réaction du club hôte, qui a tenté de nier avoir connaissance de cet individu, alors qu’il a été annoncé le 16/02/2024 comme nouvel entraîneur de l’équipe sur les médias sociaux et dans divers journaux de football féminin. » …

AC pour SOFOOT.com