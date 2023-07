07 Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between PSG and Clermont Foot 63 at Parc des Princes on June 3, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Nasser al-Khelaifi a semblé mettre la pression à Kylian Mbappé à l’occasion d’une conférence de presse qui devait surtout introniser Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Le président du PSG laisserait même ainsi deux semaines à son attaquant pour donner sa décision. Comme si le dirigeant avait les cartes en mains...

«Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuit. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair. Je ne veux pas le répéter, merci. Vous avez ce que vous voulez maintenant ». Avec cette sortie orageuse et à en croire les premières réactions qui ont suivi, Nasser al-Khelaïfi a visiblement rassuré de nombreux fans qui ont cru voir là un coup de pression d’un homme qui « parmi 1538 dialectes parlés dans le monde a choisi celui des termes » comme disent les Tweetos.

Un ultimatum sans sanction

Sauf qu’au fond, Nasser ne fait que rappeler la fragilité du PSG dans cette affaire. S’il avait vraiment voulu mettre Mbappé sous pression, NAK aurait tout simplement poursuivi sa phrase avec un mot que tous les enfants qui font une connerie connaissent bien : « sinon… » . Bah oui, sinon quoi, au juste ? Si Mbappé rejette l’idée de prolonger, si Mbappé refuse de rejoindre un club qui proposerait une somme acceptable au PSG pour telle ou telle raison, comme le droit d’un travailleur l’y autorise, si Mbappé veut réellement partir libre et gratuitement l’été prochain pour se baigner dans une rivière de primes en tous genres, que ferait Nasser ? Il demanderait à Luis Enrique de le mettre sur le banc pendant des mois entre Timothée Pembélé et Renato Sanches pour qu’il regarde Neymar tirer les pénaltys ? Il lui ferait jouer les matchs de Coupe de France pour reposer Hugo Ekitike en vue des échéances européennes ? Il l’enverrait en réserve ? Il le priverait de sortie et de pass NBA en lui faisant les gros yeux ? Sans sanction à mettre en face d’un ultimatum, la série 24 heures chrono n’aurait pas eu grand intérêt et Mbappé n’a donc aucun « besoin de signer un nouveau contrat » comme l’assène son président.

Pierre Maturana pour SOFOOT.com