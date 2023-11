Simple amende pour le Bordelais qui avait agressé un joueur de Rodez

Tout ça pour ça.

Plusieurs mois après l’agression de Lucas Buades lors de Bordeaux-Rodez, à l’occasion de la 38e journée de Ligue 2 2022-2023, la justice a rendu son verdict. Alors que le parquet avait requis deux à trois mois de prison avec sursis, le supporter bordelais, qui s’était expliqué auprès de So Foot, a été condamné ce lundi à deux ans d’interdiction de stade et à une amende de 2 000 euros par le tribunal correctionnel de Bordeaux, ainsi qu’à verser 500 euros à Lucas Buades, et un euro à la Ligue de football professionnel (LFP), à Rodez et aux Girondins. Il a été reconnu « coupable d’intrusion sur une aire de compétition et de violence sans circonstance aggravante » à l’encontre de Lucas Buades.…

AHD pour SOFOOT.com