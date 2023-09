information fournie par So Foot • 05/09/2023 à 14:23

Simone Inzaghi prolonge à l’Inter

Une finale et ça repart.

Auteur d’un début de saison canon avec l’Inter (trois victoires en trois matchs, aucun but encaissé), après avoir mené son équipe en finale de Ligue des champions l’an passé et remporté la coupe d’Italie, Simone Inzaghi a vu son contrat être officiellement prolongé ce mardi. Lié au club lombard jusqu’à l’été 2024, le technicien italien l’est désormais jusqu’à 2025. Une belle marque de confiance si tôt dans la saison, et alors qu’il a parfois été sur la sellette l’an dernier.…

JF pour SOFOOT.com