Simone Inzaghi est le meilleur tacticien italien (et il l’a prouvé)

A défaut de remporter la Ligue des champions, Simone Inzaghi a pu prouver à tous qu'il faisait partie des meilleurs tacticiens au monde. De fait, réussir à faire jeu égal avec Manchester City n'est pas donné à tout le monde, Carlo Ancelotti peut en témoigner.

« Le football est maudit, mais je suis terriblement fier ». C’est par ces quelques mots, concis, qui résument à peu près tout en 54 caractères, que Simone Inzaghi a répondu au message que nous lui avons envoyé au lendemain de la finale. C’est d’ailleurs le sentiment qui anime, 48 heures après la finale, tous les tifosi de l’Inter. La fierté d’avoir joué d’égal à égal avec la meilleure équipe du monde, et la déception, forcément, d’être passé si près de l’exploit. En somme : les Interisti auraient eu moins de regrets s’ils avaient été surclassés et avaient perdu 4-0, comme le Real Madrid en demi-finale. Mais un homme en avait décidé autrement : Simone Inzaghi. Si les joueurs de l’Inter ont, à quelques exceptions près (Romelu Lukaku pour ne pas le citer), tous joué à 120% de leurs capacités, cette exceptionnelle prestation en finale est l’oeuvre du coach. Un homme considéré en Italie comme le roi des finales (jusqu’ici, il en avait remporté sept sur huit) et qui a surtout su prouver qu’il est très probablement, aujourd’hui, le meilleur tacticien italien.

Roi des Coupes, roi de la tactique

Peu d’équipes, cette saison, ont été capables de terminer un match avec plus d’occasions de buts et plus de tirs que Manchester City. La dernière en date, c’est le Brighton de Roberto De Zerbi, que l’on présente depuis quelques années comme le nouveau prince de la tactique. Or, si De Zerbi est le prince, Inzaghi est assurément le roi. Sa finale face à Manchester City aurait été un chef d’œuvre en cas de triomphe, elle restera, a minima, un modèle de science tactique, ou de « comment s’adapter à un adversaire avec des moyens moindres ». Individuellement, il est évident que pratiquement chaque joueur de l’Inter se situe un cran en-dessous de ses homologues citizens . Mais grâce à des idées, et une exécution parfaite de son plan, Simone Inzaghi est parvenu à faire disparaître ce déséquilibre. Et c’est peut-être là où il excelle le plus.…

Par Eric Maggiori pour SOFOOT.com