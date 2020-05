Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signes encourageants d'une reprise du tourisme en Chine Reuters • 06/05/2020 à 11:07









SIGNES ENCOURAGEANTS D'UNE REPRISE DU TOURISME EN CHINE SHANGHAI (Reuters) - Le secteur du tourisme en Chine affiche des signes encourageants de reprise avec 115 millions de voyages effectués lors des congés du 1er-Mai, après des semaines de confinement destinées à freiner la propagation du nouveau coronavirus, montrent les données publiées par le gouvernement et les opérateurs. Ce chiffre est supérieur aux attentes qui tablaient sur environ 90 millions de voyages entre le 1er et le 5 mai, ont souligné les voyagistes et les autorités, qui y voient un motif d'espoir alors que le secteur du tourisme est l'un des plus durement touchés par l'épidémie qui a émergé en décembre dans le centre de la Chine. Selon le ministère de la Culture et du Tourisme, 195 millions de voyages avaient été enregistrés l'an dernier à la même période. "Nous pouvons noter que la confiance revient progressivement", a déclaré à la chaîne de télévision CCTV Liang Jianzhang, président de l'agence en ligne de voyages Trip.com. La plupart des voyages ont été effectués en voiture et par des jeunes. Les voyagistes ont réalisé durant la période un chiffre d'affaires global de 47,56 milliards de yuans (6,25 milliards d'euros), selon le ministère du Tourisme, qui ne précise pas les données de l'an dernier. (David Stanway et Brenda Goh; avec Stella Qiu et Ryan Woo à Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

