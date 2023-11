Sidibé : « En moyenne, nos coups d'envoi à domicile ont huit minutes de retard »

De Louis-II à la Grèce, il vaut mieux se mouiller la nuque.

Arrivé cet été à Athènes, Djibril Sidibé semble revivre sous ses nouvelles couleurs. Auteur notamment d’un but important à Brighton en ouverture de la Ligue Europa – qu’il a qualifié de pion « à la Basile Boli » – l’ancien latéral de Monaco a raconté au journal L’Équipe la chaude ambiance de l’AEK, que découvriront les Marseillais ce jeudi soir. « Quand tu passes de Monaco à la Grèce, il ne faut pas être cardiaque. Ils ont le droit d’utiliser des fumigènes, des bombes agricoles, ça explose partout. En moyenne, nos coups d’envoi à domicile ont huit minutes de retard car on ne voit plus rien à cause des fumis. Ils tirent des feux d’artifice en plein match, je n’ai jamais vu ça. Il y a des restrictions pour l’Europe, l’ambiance est plus classique » , explique le Troyen de naissance.…

AL pour SOFOOT.com