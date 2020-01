Si vous détestez Greta Thunberg, vous devez être âgé (ou de droite)

C'est une notoriété à faire pâlir nos responsables politiques. Selon une enquête internationale de la Fondation Jean-Jaurès réalisée par l'Ifop, 84 % des Français déclarent connaître Greta Thunberg et 73 % savent précisément de qui il s'agit. Nos élus devraient-ils se mettre aux tresses ? Comme le rappelle Chloé Morin, experte associée à la Fondation Jean-Jaurès, « 34 % des Français ne connaissent pas assez Jean-Yves Le Drian pour se prononcer à son sujet dans le dernier baromètre Ifop pour Paris Match de janvier 2020, 39 % pour le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, 34 % pour Xavier Bertrand, 31 % pour Gérard Collomb, 30 % pour François Baroin? et jusqu'à 52 % pour la « star » de l'écologie politique française depuis les élections européennes, Yannick Jadot ». L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique est tout aussi célèbre dans d'autres pays européens, avec 95 % des Allemands, 93 % des Italiens et 74 % des Britanniques qui la connaissent. En revanche, celle qui l'année dernière a fait deux fois la couverture du magazine Time reste étrangement méconnue aux États-Unis. Seuls 49 % des Américains en ont entendu parler, et 36 % savent précisément de qui il s'agit, alors même que son périple à New York en septembre pour admonester l'Assemblée générale de l'ONU avait été très médiatisé.On rappellera, certes, qu'un autre fleuron suédois, ABBA, a lui aussi eu du...