Si les personnages d’Olive et Tom étaient des vrais joueurs de foot

Lancée en 1981 sous le crayon de Yoichi Takahashi, la saga Olive & Tom va tirer sa révérence, a annoncé l'auteur en ce début d'année 2024. Mais, pas de panique, les personnages cultes de la série existent dans la vraie vie. La preuve.

Olivier Atton ↔ Antoine Griezmann

Dès le premier épisode, le ton est donné : le ballon est son meilleur ami. Si bien qu’il n’y a qu’avec lui au pied que le héros de la série se fait remarquer. Pour le reste, il coche toutes les cases du gendre idéal : souriant quoi qu’il arrive, il ne renonce jamais et s’avère un monstre de travail, en plus de son talent naturel. Dribbles, passes, frappes puissantes : il sait tout faire, ce qui a d’ailleurs attiré le regard du FC Barcelone. Mais avant cela, Olivier Atton avait choisi de combattre la toute puissante école privée San Francis avec sa petite école publique Newpie : une référence évidente au derby de Madrid entre le méchant Real et le pauvre Atlético. Surtout, il dispute absolument tous les matchs de son équipe, même blessé. Et pourtant, malgré les titres, il lui manque ce petit quelque chose pour devenir le Platini ou le Zidane de sa génération.

…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com