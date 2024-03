Si les écuries de Formule 1 étaient des clubs de Ligue 1

À la veille du lancement de la saison de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn, venant faire bourdonner nos oreilles en plein milieu d'une journée de Ligue 1, il était tentant de tisser des comparatifs entre toutes ces écuries. Garanti sans kart.

→ Mercedes et le Paris-SG : un seul être vous manque…

Comme Paris avec Kylian Mbappé, dont le départ est acté pour la fin de la saison, Mercedes va bientôt devoir faire sans sa superstar Lewis Hamilton. Le pilote britannique, septuple champion du monde, dont six fois avec les Flèches d’argent, rejoindra Ferrari en 2025 pour honorer un « contrat de plusieurs années » . L’annonce a pris tout le monde de court. Mais la ressemblance avec le club de la capitale ne s’arrête pas là. À l’instar du PSG, Mercedes a littéralement roulé sur la concurrence pendant des années : premier du championnat du monde durant huit années consécutives (de 2014 à 2021) avec pas moins de 293 Grand Prix remportés. Une culture de la gagne qui rappelle celle de Paris avec ses neuf sacres en Ligue 1 depuis 2013 et ses 49 titres, faisant de lui le club français le plus titré. Les deux devront se réinventer dans les années à venir pour ne pas voir leur hégémonie s’effriter. Toto Wolff et Nasser al-Khelaïfi ont du pain sur la planche.

→ Ferrari et l’AS Monaco : Leclerc, le rouge et un certain chic

Alors oui, le Monégasque Charles Leclerc, tête de gondole de Ferrari, y est pour beaucoup, mais ce n’est pas la seule raison. Présente en Formule 1 depuis 1950, l’écurie italienne est réputée pour ses performances remarquables – 16 titres d’équipe remportés, un record –, mais aussi pour son style : classe et épuré. Historiquement, les monoplaces de Ferrari sont rouges. Cette marque identitaire n’est pourtant pas un choix fait par la Scuderia . Jusqu’en 1968, tous les pays devaient concourir avec des couleurs qui leur étaient attribuées et imposées : le bleu pour les voitures françaises, le gris argenté pour les allemandes, le vert pour les anglaises et le rouge pour les bolides italiens. C’est aussi l’une des teintes dominantes du maillot à la diagonale des Monégasques, imaginé par la princesse Grace Kelly en 1960. En matière de monstres sacrés, si Michael Schumacher a écrit un pan de l’histoire de Ferrari de 1996 à 2006 en s’imposant 72 fois et en remportant cinq de ses sept titres mondiaux avec l’écurie, l’ASM a tout de même vu du beau monde passer sur son Rocher, dont D

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com