Sheraldo Becker, le Spiderman de l’Union Berlin

Recruté par l'Union au moment de son retour en Bundesliga, Sheraldo Becker a grandi en même temps que le club berlinois. L'attaquant de 28 ans explose sur le tard, mais semble maintenant prêt à jouer le rôle principal. Pourquoi pas en Ligue des champions, dès la prochaine saison.

Quatrième avec trois points d’avance sur Fribourg, l’Union Berlin pourrait valider sa qualification pour la Ligue des champions dès ce week-end. Passé à côté de la plus belle des compétitions européennes pour un petit point l’an passé, le club de la capitale n’a jamais été aussi près d’y goûter. Promue en 2019, l’Union n’a cessé de progresser depuis – onzième en 2020, septième en 2021, cinquième en 2022. Comme le fer de lance de son attaque, Sheraldo Becker. Dans l’ombre de Taiwo Awoniyi la saison dernière, l’international surinamien cartonne depuis son départ, à l’image du week-end passé, où il a mis Fribourg à ses pieds en posant deux buts et deux passes décisives sur la table. Mode super-héros activé.

The Amazing Spiderman

Au contact du podium, l’Union n’a pourtant que la neuvième attaque de Bundesliga avec une moyenne de 1,5 but par match. Dès lors, chaque but compte, plus que dans d’autres écuries. Ce qui donne encore plus de valeur à l’apport de Sheraldo Becker. Positionné dans l’axe, là où il officiait principalement sur l’aile droite jusqu’en 2020-2021, le natif d’Amsterdam réalise l’exercice le plus accompli de sa carrière avec onze buts et sept passes décisives en championnat. Alors qu’il n’avait marqué que sept fois sur ses trois premières saisons en Bundesliga. Becker avait déjà démontré des qualités susceptibles d’en faire un game changer : sa capacité à répéter les efforts intenses (aucun joueur ne réalise plus de sprints que lui outre-Rhin) et sa vélocité. Flashé à 36,57 km/h, il est le deuxième homme le plus rapide en Bundesliga cette saison, derrière Karim Adeyemi (36,65 km/h). Il y a ajouté un degré supérieur de létalité pour véritablement passer un cap. Cela méritait bien d’enfiler le masque de Spiderman, qu’il a pris l’habitude d’imiter en guise de célébration pour faire plaisir à son petit garçon. « J’ai le masque depuis un an, j’ai dû attendre le bon moment , expliquait-il samedi. Je voulais le sortir lors du dernier match contre Brême, mais comme ma famille et mes amis étaient là, je devais le faire. » Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Depuis plusieurs mois, Becker les as

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com