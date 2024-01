Shell vend une filiale au Nigeria et sort du delta du Niger

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant des hydrocarbures britannique Shell va vendre une filiale pétrolière au Nigeria à un groupe de cinq entreprises pour un montant allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars, sortant ainsi de la région difficile du delta du Niger.

La filiale SPDC, spécialisée dans le forage à terre (onshore) et non en mer, sera cédée à Renaissance, un groupe comprenant quatre sociétés d'exploration et production du Nigeria et un groupe d'énergie international.

Le consortium d'achat, qui comprend ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith et Petrolin, va payer 1,3 milliard de dollars en cash à Shell, puis lui fera un versement ultérieur qui pourra aller jusqu'à 1,1 milliard, précise le communiqué.

Shell affirme qu'il va rester "un investisseur majeur dans le secteur de l'énergie du Nigeria" grâce au forage en eaux profondes et à la production de gaz.

L'opération doit encore être approuvée par le gouvernement du Nigeria et d'autres parties.

"Cet accord marque une étape importante pour Shell au Nigeria, en alignant notre intention préalablement annoncée de sortir de la production dans le delta du Niger, pour simplifier notre portefeuille d'activités", a commenté Zoë Yujnovich, directrice des activités de production d'hydrocarbures.

"SPDC va maintenant ouvrir un nouveau chapitre sous la houlette d'un consortium ambitieux mené par des Nigérians", ajoute-t-elle.

Le Nigeria, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a vu sa production de pétrole diminuer ces dernières années en raison de vols généralisés dans les oléoducs, d'attaques et de coûts d'exploitation élevés qui ont dissuadé les investisseurs dans le delta du Niger.