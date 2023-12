Sheffield United, premier club anglais à virer son coach cette saison

Une première tête qui tombe en Premier League.

Perdre 5-0 contre la lanterne rouge et prendre sa place au classement, voilà ce qui est tombé sur la tête de Sheffield United ce week-end. Giflés par Burnley, les hommes de Paul Heckingbottom n’ont pu sauver le poste de leur entraîneur, qui paye un début de saison catastrophique. Avec cinq points seulement après 14 journées, les Blades n’ont gagné qu’un seul match. Désormais devancés par Burnley et Everton et à quatre points de Luton, premier non-relégable, le promu va devoir batailler, d’autant qu’Everton, pénalisé de 10 points au classement, ne semble pas vraiment parti pour rester dans la course au maintien, mais plutôt pour s’en extraire rapidement.…

JF pour SOFOOT.com