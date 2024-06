SFL Betsson Cup : nos conseils du 30 juin

Comme le dit si bien Mohammed Ali : « Celui qui n’est pas assez courageux pour prendre des risques n’accomplira rien dans la vie. » Une citation qui fonctionne aussi avec la SFL Betsson Cup. C’est pour cette raison que l’on vous propose le plus souvent des picks « risqués », mais dans lesquels nous croyons fortement. Sauf que parfois, c’est inutile de prendre un risque et c’est mieux de jouer la « sécurité ». C’est pourquoi nous vous conseillons de jouer l’Angleterre face à la Slovaquie ou l’Espagne contre la Géorgie, mais plutôt les Anglais, puisque le portier géorgien Giorgi Mamardashvili est sur un nuage, et que la Roja risque donc de marquer moins de buts, même si elle a battu les hommes de Willy Sagnol 7-1 en qualifications. Alors oui, tout est possible dans le football comme le dit chaque joueur de Ligue 1 avant d’affronter le PSG, mais nous ne voyons pas la Slovaquie ou la Géorgie créer la surprise (la SFL Betsson Cup prenant en plus le score après prolongation). Si vous avez le choix entre un combat de boxe contre Booder ou contre Mike Tyson, il y a de grandes chances que vous décidiez d’affronter Booder. Même si la somme d’argent est plus grande si vous vous imposez face à Tyson. Alors oui, l’Angleterre est moins impressionnante que Mike Tyson, mais elle devrait toutefois s’imposer face à la Slovaquie.

SO pour SOFOOT.com