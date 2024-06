SFL Betsson Cup : nos conseils du 21 juin

Depuis juin 2022, Kylian Mbappé a commencé sur le banc à 6 reprises en équipe de France. Le bilan ? 4 nuls et 2 défaites. Touché au nez, le Kyks devrait, selon toute vraisemblance, débuter sur le banc face aux Pays-Bas. Et c’est en partie pour cette raison que notre choix va se porter sur les Néerlandais. Alors non, les Pays-Bas n’ont pas été flamboyants lors de leur victoire face à la Pologne, mais ce serait mentir de dire que la France a régalé contre l’Autriche. Les potes de Grizou ont été dans la lignée du nul face au Canada en préparation, une équipe que les Oranje avaient battu 4-0 trois jours plus tôt. Et puis chez les néerlandais, il y a de nombreux joueurs qui vont vouloir se montrer face aux Bleus : de Memphis Depay qui pensera au temps où il régnait en Ligue 1 à Xavi Simons qui voudra prouver qu’il est plus fort que les Parisiens en passant par Joey Veerman pisté par le PSG. Les Néerlandais vont donc vouloir reproduire ce match de poules de l’Euro 2008 qui s’était conclu par une victoire 4-1 face à la bande de Raymond Domenech. À la différence près qu’il ne devrait pas y avoir de demande en mariage du sélectionneur en direct à la télévision.

SO pour SOFOOT.com