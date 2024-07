SFL Betsson Cup : nos conseils du 1er juillet

L’avantage de la SFL Betsson Cup c’est que même lorsque l’on oublie notre pick, on peut toujours se rattraper sur le match de 21h00 si on s’en rend compte à temps. Et ça tombe bien puisque la Slovénie affronte le Portugal. Et si les Portugais s’avancent en favoris, ils vont toutefois galérer face à des Slovènes qui ont fini 3e de leur groupe avec 3 matchs nuls face au Danemark, l’Angleterre et la Serbie. Un parcours qui ressemble fortement à celui…du Portugal en 2016. Et il y a 8 ans, le Portugais affrontait en huitièmes une Croatie qui s’avançait comme favori après un premier tour très solide. Pourtant, c’est bien les potes de Quaresma – buteur en prolongations – qui s’étaient imposés. Et ça sera donc pareil avec la Slovénie. D’autant plus que les coéquipiers de Jan Oblak ont déjà battu le Portugal. Pas il y a 10 ans mais il y a 3 mois lors d’un match amical. Une victoire 2-0. La première défaite de l’ère Roberto Martinez qui avait jusque-là remporté les 11 matchs disputés.

SO pour SOFOOT.com