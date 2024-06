SFL Betsson Cup : nos conseils du 19 juin

C’est parti pour la deuxième journée de l’Euro. Et dans la SFL Betsson Cup, il est impossible de reprendre une équipe déjà jouée par le passé durant toute la phase de groupe. C’est pourquoi nous ne pouvons pas choisir l’Écosse ou la Croatie. 4 solutions s’offrent donc à nous. La Hongrie ? L’Allemagne devrait faire le job. L’Albanie ? L’exploit était proche face à l’Italie et la Croatie risque de se rattraper de sa défaite contre l’Espagne. Ne reste alors plus que l’Allemagne et la Suisse. Et ce sont vers les Helvètes que nous allons nous tourner. Pourquoi ? Premièrement car nous n’aimons pas la simplicité. Deuxièmement, la Suisse a montré contre la Hongrie (3-1) qu’elle était capable de marquer des buts. Troisièmement, l’Écosse a montré contre l’Allemagne (1-5) sa fragilité défensive. Et enfin, car la Suisse est une équipe qui passe très souvent les poules – que ce soit au Mondial et à l’Euro – et qui s’incline ensuite en huitièmes de finale. Sauf quand elle joue contre la France. Alors que l’Écosse n’a jamais réussi à sortir des poules. Et ça ne sera toujours pas le cas en 2024.

…

SO pour SOFOOT.com