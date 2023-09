information fournie par So Foot • 26/09/2023 à 21:06

Séville se rassure en écrasant Almería

Séville 5-1 Almería

Buts : En-Nesyri (7 e ), Lukebakio (8 e ), Suso (38 e ), Lamela (51 e ) et Salas (90 e +2) pour les Blanquirrojos // Suarez (71 e S.P.) pour l’UDA

Dans un duel de mal classés, Séville n’a fait qu’une bouchée d’Almería ce mardi soir (5-1). Les hommes de José Luis Mendilibar n’ont pas mis longtemps avant de se mettre à l’abri. Suite à une tête de Loïc Badé, qui a fracassé la barre transversale adverse, Youssef En-Nesyri a sauté plus haut que tout le monde pour catapulter le cuir dans les filets (1-0, 7 e ) . Dans la foulée, Dodi Lukebakio a réalisé un petit numéro en éliminant trois défenseurs adverses avant de loger un missile dans la lucarne du pauvre Luis Maximiano, impuissant (2-0, 8 e ) . Peu avant la fin du premier acte, Suso, esseulé aux abords de la surface adverse, a eu tout le temps d’ajuster sa frappe pour alourdir le score et enfoncer encore un peu plus la lanterne rouge du championnat (3-0, 38 e ) . Facile.…

TM pour SOFOOT.com