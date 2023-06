Séville, encore et encore

BUDAPEST,HUNGARY,31.MAY.23 - SOCCER - UEFA Europa League, final, FC Sevilla vs AS Roma. Image shows the rejoicing of Sevilla.Photo: GEPA pictures/ Csaba Doemoetoer - Photo by Icon sport

Au bout de la nuit, le Séville FC a remporté une nouvelle Ligue Europa à Budapest (1-1, 4-1 T.A.B.). La Roma de José Mourinho a pourtant livré une performance défensive remarquable de solidarité et de solidité. Mais les Andalous ont eu le dernier mot, guidés par Bounou dans la séance de tirs au but.

Séville FC 1-1 (4-1 T.A.B.) AS Roma

Buts : Mancini (55 e CSC) pour Séville // Dybala (35 e ) pour la Roma

La Ligue Europa est un royaume dont le Séville FC est le souverain incontestable et incontesté. Déjà sacré en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020, le club andalou a ajouté une septième étoile à son tableau de chasse mercredi. Menés au score sur la pelouse de la Puskás Aréna, les joueurs de José Luis Mendilibar ont percé le verrou mourinhesque pour couronner de succès un parcours semé d’embûches. La campagne des Andalous a des allures de travaux d’Hercule puisqu’ils ont évincé tour à tour le PSV, Fenerbahçe, Manchester United, la Juventus et donc la Roma, qui n’enchaînera pas, un an après la Ligue Europa Conférence. José Mourinho perd ici la première finale de Coupe d’Europe de sa carrière, Séville ramenant « sa » coupe à la maison, et la Louve à la raison.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com