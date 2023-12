Séville accueille déjà son troisième entraîneur de la saison

Si le flamenco est la danse traditionnelle en Andalousie, à Séville en ce moment, on pratique la valse des entraîneurs.

Trois entraîneurs différents en à peine quatre mois de compétition, nous voilà sur des bases solides pour créer un projet à Séville. José Luis Mendilibar a été démis de ses fonctions en octobre, après seulement 28 matchs (11 victoires, 9 nuls et 8 défaites), pour accueillir Diego Alonso. L’entraîneur espagnol, passé par la sélection uruguayenne et l’équipe de l’Inter Miami, n’aura pas duré longtemps non plus en Andalousie. Quatorze matchs, voilà tout.…

QF pour SOFOOT.com