Sessi D’Almeida : « On a compris que Pau avait un truc à jouer »

06 Sessi D'ALMEIDA D ALMEIDA (pau) during the Ligue 2 BKT match between Pau Football Club and Amiens Sporting Club on September 30, 2023 in Pau, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Sessi D’Almeida est l’un des artisans de la jolie première partie de saison du Pau FC, surprenant cinquième de Ligue 2 avant de recevoir Troyes, ce mardi (21h). L’infatigable milieu défensif décrypte la réussite béarnaise, tout en évoquant son parcours atypique. Et se mue même en conseiller financier.

Quand on revoit le superbe but que tu as inscrit à Saint-Étienne récemment, on se dit que tu as bien fait les choses pour débloquer ton compteur avec Pau… Avant même de reprendre le ballon, je savais qu’il allait finir au fond ! Sur l’action, je vois mon collègue (Johann) Obiang partir sur le côté gauche, et je sens qu’il faut que je me rapproche de l’entrée de la surface. J’ai le sentiment que la balle va revenir là, et c’est exactement le cas. Je ne me pose pas de question et je frappe. Je suis super bien équilibré, je la prends bien, donc ça fait mouche. C’était vraiment un beau moment, puisque ça a aidé l’équipe à gagner le match (1-2).

…

Propos recueillis par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com