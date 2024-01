Services de paiement en Europe et cloud: Worldline et Google nouent un partenariat

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline et le géant Google ont annoncé mardi un "partenariat stratégique" dans le cloud et dans les services de paiement en Europe, selon un communiqué commun.

Dans le cadre de cet accord, Worldline annonce avoir "choisi la technologie Google Cloud pour accélérer sa transformation numérique et continuer à rationaliser ses opérations".

Le groupe français indique qu'il "exploitera également les capacités d'analyse de données et d'intelligence artificielle de Google Cloud pour bénéficier de ses propres données, et ainsi développer de nouveaux produits et services de paiement".

De son côté, le géant de la tech Google indique "renforcer son partenariat avec Worldline en tant que fournisseur de services de paiement".

"Dans le cadre de ce partenariat renforcé", Worldline deviendra ainsi "l'un des principaux fournisseurs de services de paiement de Google en Europe et dans une sélection de pays", précise le communiqué.

"Worldline vise à offrir aux clients de Google des options de paiement plus avancées, la prise en charge d'un plus grand nombre de méthodes de paiement, une conversion transfrontalière améliorée et une expérience client simplifiée", est-il indiqué.

"Nous sommes très fiers d'étendre et de renforcer notre partenariat en tant que fournisseur de solutions de paiement pour Google en Europe", a commenté déclaré Gilles Grapinet, directeur général de Worldline, cité dans le communiqué.

Ce partenariat "souligne le large éventail d'opportunités que la technologie cloud sécurisée et fiable, l'analyse des données et l'IA peuvent apporter aux commerçants et aux institutions financières", a pour sa part déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.