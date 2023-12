Sergio Rico revient sur son accident et sa perte de poids

Victime en mai d’une chute à cheval à la suite de laquelle il a passé 26 jours dans le coma, Sergio Rico est revenu sur cet événement, dans une interview pour COPE, et s’est exprimé sur sa convalescence, qui se passe bien. Le gardien du PSG est actuellement à Séville avec sa famille où il se rétablit d’un accident dont il n’a plus de souvenir : « Je me rappelle être arrivé à Málaga, un ami est passé me prendre en voiture et je me rappelle avoir marché vers Atamonte… Et je ne me rappelle plus rien jusqu’à mon réveil à l’hôpital. […] Je suis retourné aux endroits où j’étais allé ce jour-là pour essayer de me souvenir, mais je ne me souviens de rien du tout. »

CD pour SOFOOT.com