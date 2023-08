Sergio Rico prend déjà la parole et rassure sur son état de santé

On ne s’attendait pas à le réentendre si vite.

Trois mois après son accident de cheval qui l’a plongé dans un état extrêmement préoccupant, dont cinq semaines dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Séville, le gardien du Paris Saint-Germain Sergio Rico (29 ans) semble récupérer rapidement de ses séquelles. Sorti de l’établissement Virgen del Rocío ce vendredi midi, Rico s’est présenté face à un parterre de journaliste, et ça prête à l’optimisme. « Je me sens assez bien même si l’anévrisme n’est pas complètement contrôlé. Il faut garder quelques mois de plus de tranquillité, de calme et continuer à récupérer à la maison. Dieu merci, après si longtemps » , a-t-il savouré devant des dizaines de micros.…

EL pour SOFOOT.com