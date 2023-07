Sergio Rico donne de ses nouvelles sur Instagram

Le bout du tunnel ?

Plus d’un mois après son grave accident de cheval, Sergio Rico – qui n’est plus en soins intensifs – pourrait prochainement quitter l’hôpital Virgen des Rocío de Séville. Ce dimanche, le portier espagnol du Paris Saint-Germain – qui a perdu vingt kilos et ne sait pas s’il pourra rejouer au football un jour – a communiqué pour la première fois depuis le drame, dans une story Instagram : « Je voulais remercier chacune des personnes qui m’ont montré et envoyé leur amour en ces jours compliqués. Je continue à travailler sur ma récupération qui s’améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux, encore une fois, merci à tous et j’espère vous voir bientôt. » …

JB pour SOFOOT.com