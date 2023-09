Sergio Rico compte rejouer cette saison

Plus qu’un rêve, un véritable espoir.

Interrogé dans une interview donnée au Paris Saint-Germain, Sergio Rico a tenu à parler ballon rond. Et pour le gardien touché par un accident grave, la donne est claire : il veut retrouver les terrains, dès que possible. « Quand je me suis réveillé, je me souvenais de tous mes proches. De ma famille, d’Alba, de mes amis… De tout ! La première pensée, ça a été de savoir si je pourrais rejouer au football, raconte l’Espagnol. J’étais dans ma chambre d’hôpital, allongé sur un lit sans pouvoir bouger avec des câbles et des perfusions tout autour de moi. Et la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est : ‘‘Est-ce que je vais pouvoir rejouer au football ?’’ C’est même la première question que j’ai posée aux médecins, j’espère que la réponse sera oui. En fait, je n’ai rien fait d’autre dans la vie que de jouer au foot. Donc c’était inimaginable que je pense à autre chose qu’au football parce que finalement, je n’ai rien fait qui ne soit pas lié au football. » …

FC pour SOFOOT.com