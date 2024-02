information fournie par So Foot • 28/02/2024 à 09:51

Sergio Rico bientôt de retour sur les terrains ?

Rêver plus grand, pour de vrai.

Victime d’une très grave chute de cheval le 28 mai dernier dans le sud de l’Espagne, Sergio Rico avait passé 26 jours dans le coma. Après cette longue période passée endormi, plus d’un mois en soins intensifs et près de trois mois à l’hôpital, il serait totalement rétabli de son anévrisme cérébral, selon The Athletic . Mieux encore, le gardien espagnol compterait bien faire son retour sur les terrains dans les prochains jours, même si le PSG ne prendra aucun risque en suivant méticuleusement son protocole médical.…

QF pour SOFOOT.com