Sergio Ramos : mal-aimé chez lui

Décrit comme le coup romantique de la saison, le retour de Sergio Ramos au Séville FC a pris des allures de traquenard. Entre rendement insuffisant, insultes et embrouilles.

La situation du Séville FC ressemble à une lente descente vers le néant. Un déclassement notable pour le tenant du titre en Ligue Europa, douzième de Liga la saison dernière et aujourd’hui aux portes de la zone rouge (un point d’avance sur le premier relégable, Cadix). Tout devait pourtant se dérouler différemment, notamment à l’annonce de la signature de Sergio Ramos l’été dernier. Revenu plein de romantisme au sein de son club formateur, le défenseur central devait en effet lui permettre de remonter la pente. Le scénario est aujourd’hui inverse.

Ramos, dans la sauce andalouse

Loin du sportif, le retour de Sergio Ramos à Séville s’annonçait déjà houleux en dehors. Pour signer, le barbu a ainsi dû passer un accord tacite avec les Biris Norte, principal groupe ultra local. En cause : la colère des supporters depuis 2005, année de la signature de Ramos au Real Madrid. Les Sévillans lui reprochaient d’avoir choisi la gloire madrilène à la passion andalouse, et le faisaient savoir à chacun de ses retours au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Entre insultes et chants obscènes. En réponse, Sergio Ramos inscrira sept buts devant ses détracteurs et ne lésinera jamais sur les célébrations moqueuses. Au mois de juillet dernier, il a donc fallu organiser une réunion entre les deux parties afin d’acheter la paix. Provisoirement.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com