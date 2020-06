Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sept Français sur 10 refusent une baisse de salaire en échange d'un maintien de l'emploi, selon un sondage Reuters • 04/06/2020 à 18:32









SEPT FRANÇAIS SUR 10 REFUSENT UNE BAISSE DE SALAIRE EN ÉCHANGE D'UN MAINTIEN DE L'EMPLOI, SELON UN SONDAGE PARIS (Reuters) - Près de sept actifs sur dix (69%) jugent "inacceptable", contre 31% d'un avis contraire, que des entreprises en difficulté économique du fait de la crise sanitaire proposent des baisses de salaires pour éviter des licenciements, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro diffusé jeudi. Cette idée, souligne l'institut de sondage, est majoritairement désapprouvée "quels que soient l'origine sociale, le territoire, l'âge, ou même l'orientation partisane des personnes interrogées". "Une seule exception: les sympathisants de La République en Marche (le parti présidentiel) sont, eux, une majorité de 53% contre 47% à l'approuver." Le sondage montre par ailleurs qu'un actif sur deux (53%) a repris le chemin du travail en France avec l'entrée en vigueur de la deuxième phase du déconfinement. Les autres se répartissent entre télétravail (24%) et maintien en chômage partiel (23%). L'enquête révèle par ailleurs que 41% des actifs interrogés confient avoir peur de perdre leur emploi. Cette proportion est supérieure à 50% parmi les ouvriers et dépasse les 60% chez les travailleurs indépendants. L'enquête a été réalisée les 3 et 4 juin par internet auprès d'un échantillon de 1.004 Français âgés de 18 ans et plus. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

