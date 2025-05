Rave-party illégale dans le Lot: 9.000 personnes sur un site "tenu et contrôlé" selon la préfecture

Vue aérienne du site d'une rave illégale à Montvalent, le 9 mai 2025 dans le Log ( AFP / Ed JONES )

Une rave-party illégalement organisée dans le Lot rassemblait vendredi 9.000 personnes sur un site aux abords duquel les forces de l'ordre font des "centaines de contrôles", selon la préfecture, la manifestation se déroulant dans le calme en début de soirée, selon un photographe de l'AFP sur place.

"Nous avons sur site environ 9.000 personnes qui sont arrivées depuis la soirée du mercredi 7 mai", a expliqué la préfète du Lot Claire Raulin, lors d'un point-presse.

Dans le périmètre investi par les participants - des Français mais aussi des Espagnols et des Italiens - l'ambiance est festive avec quatre scènes principales entourées de campements et de véhicules, a constaté un photographe de l'AFP, et la manifestation, sous le soleil, se déroulait dans le calme.

Dans l'enceinte, des pompiers étaient présents mais pas les forces de l'ordre qui se trouvaient à quelques kilomètres de là et procédaient à des contrôles routiers, selon la même source.

"Ce site est tenu et contrôlé", a affirmé Mme Raulin, ajoutant: "L'objectif c'est de continuer à tenir la zone, nous bloquons des axes routiers, les routes départementales autour du site sont fermées et nous faisons des centaines de contrôles et de constats chaque jour".

Interrogée sur le nombre d'infractions relevées et d'éventuelles arrestations, elle n'a pas souhaité répondre, renvoyant à un bilan à dresser en fin de rassemblement.

Actuellement, une centaine de membres des forces de l'ordre sont présents mais ce dispositif "très important" a "vocation à monter en puissance dans les jours qui viennent" avec des renforts de forces mobiles, a précisé le colonel Bertrand Loddé, commandant du groupement de gendarmerie du Lot.

Sur place, "toutes les infractions sont relevées, que ce soient les infractions à la législation sur les stupéfiants, la consommation excessive d'alcool, les infractions à la législation sur la sécurité routière, le non-respect des arrêtés préfectoraux sur ce rassemblement qui est illégal", a encore dit Mme Raulin, ajoutant: "Tout cela donnera lieu aux actions nécessaires qui seront prises."

Des équipes de secours et des pompiers sont également présentes sur le site de la manifestation organisée sur des "terrains agricoles privés" à Rocamadour et à Montvalent (Lot), a-t-elle précisé car "on sait qu'il peut y avoir des risques sanitaires, c'est un rassemblement de grande ampleur, des milliers de personnes avec des consommations illégales de stupéfiants, des consommations excessives d'alcool, des risques d'accident".