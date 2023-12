information fournie par So Foot • 08/12/2023 à 20:31

Sept ans sans stade pour le supporter raciste qui s’en était pris à Rio Ferdinand

« Casse-toi pauv’ con ! »

La justice anglaise frappe fort. Le dénommé Jamie Arnold s’était rendu coupable de gestes racistes à l’encontre de Rio Ferdinand en mai 2021, à Molineux, où l’ancien défenseur avait assisté à la rencontre opposant Wolverhampton à Manchester United. Repéré par les caméras de surveillance et par plusieurs témoins dans la tribune, Arnold vient d’être condamné à six mois d’incarcération et sept ans d’interdiction de stade.…

QB pour SOFOOT.com