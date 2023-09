Sephora intègre les Hijabeuses à l’une de ses campagnes, les réactions ne tardent pas

Le doux parfum de seum.

Les Hijabeuses refont surface, et l’initiative est à mettre au crédit de Sephora, marque de cosmétique. Un peu plus de deux mois après avoir vu leur recours auprès du Conseil constitutionnel rejeté, ces dernières ont été mises à l’honneur par l’enseigne, dans une vidéo publiée sur Instagram, mardi. On y voit une jeune hijabeuse, Kadija, raconter l’apport qu’a été pour elle cette équipe et l’accès au football qu’elle lui a donné. Sous le slogan The Unlimited Power of Beauty , Sephora narre le parcours de ces femmes « qui prônent le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et de combativité, et l’inclusion ». Une initiative qui a évidemment fait parler.

En effet, s’en est suivi une levée de bouclier sur les réseaux sociaux, dénonçant la « banalisation du voile islamique », « la promotion de la charria vestimentaire », ou montrant des cartes de fidélité découpée en signe de mécontentement. Parmi les heureux insurgés, des fidèles du poste, comme Nicolas Dupont-Aignan ou Damian Rieu. Ces derniers y combattent la promotion d’un vêtement alors qu’il « est interdit dans le sport ». Entre références douteuses à l’Iran ou islamophobie, tout y passe. Pas de quoi faire flancher Sephora pour autant, puisque la marque a laissé la vidéo en ligne.…

JF pour SOFOOT.com