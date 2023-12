Semi-conducteurs: alliance entre les Pays-Bas et Séoul sur un marché sensible

Les Pays-Bas et la Corée de Sud, deux leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs, ont annoncé mercredi la création d'une "alliance" coréo-néerlandaise dans cette industrie vitale, perturbée par la concurrence entre l'Occident et la Chine.

( AFP / JENS SCHLUETER )

Cette "alliance des semi-conducteurs" entre les deux pays, qui abritent certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales telles qu'ASML et Samsung, impliqueront des entreprises, des chercheurs et des universités.

Utilisées dans de nombreux produits, des armes aux voitures en passant par les réfrigérateurs, les puces électroniques alimentent l'économie mondiale moderne et sont devenues l'objet de tensions géopolitiques.

Les Pays-Bas se sont récemment joints aux États-Unis et au Japon pour imposer des limites à l'exportation concernant les équipements de pointe de fabrication de puces, visant à empêcher Pékin d'acquérir les composants les plus avancés, susceptibles d'être utilisées dans des armes et les hautes technologies.

Ces restrictions ont suscité la colère de la Chine, qui a accusé Washington de "terrorisme technologique".

"Nous avons tous deux des secteurs technologiques florissants bien assortis", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d'une conférence de presse.

"ASML (...) fabrique des machines pour les puces électroniques produites en Corée du Sud. Nos pays vont maintenant intensifier leur coopération dans ce domaine", a-t-il ajouté.

"Nous devons nous entraider pour protéger la chaîne de valeur", a ajouté M. Rutte, évoquant des "risques de sécurité" liés l'industrie.

"Les semi-conducteurs représentent un élément très important non seulement pour l'industrie économique, mais aussi pour la sécurité et l'armée", renchéri Yoon Suk Yeol.

Le président sud-coréen est également devenu mardi le premier dirigeant étranger à pénétrer dans la "salle blanche" d'ASML, un environnement hautement contrôlé de cet acteur clé de la construction mondiale de microprocesseurs.

ASML et Samsung se sont engagés mardi à investir environ 700 millions d'euros dans un centre de recherche de haute technologie en Corée du sud.

Les deux sociétés font beaucoup d’affaires avec la Chine. ASML vend ses systèmes DUV de pointe qui impriment les minuscules éléments qui composent une micropuce.

Samsung a en outre basé une grande partie de sa production, notamment de puces DRAM (mémoire vive dynamique) et de mémoire flash, en Chine.

La Corée est le troisième partenaire commercial des Néerlandais en Asie, tandis que les Pays-Bas sont le deuxième partenaire de la Corée dans l'Union européenne, selon le gouvernement néerlandais.

Lors d'un sommet entre Yoon Suk Yeol et M. Rutte en 2022, les deux pays ont signé un "partenariat stratégique" dans lequel ils se sont engagés comprenant un engagement à renforcer les liens dans le secteur des semi-conducteurs.