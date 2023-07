Selon un ancien joueur de MLS, « Cristiano Ronaldo a fumé trop de chicha »

Désormais, tout le monde peut allumer CR7.

Après avoir récemment déclaré que le championnat saoudien était déjà supérieur à la MLS, Cristiano Ronaldo s’est fait quelques ennemis de l’autre côté de l’Atlantique. À commencer par le jeune retraité Michael Lahoud (36 ans), ancien joueur des Chivas USA et du Philadelphia Union, qui s’est lâché à l’encontre du quintuple Ballon d’or, sur CBS Sports : « Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha. Il est ridicule de penser qu’en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que la MLS, l’Eredivisie ou la Süper Lig, puisqu’il a aussi mentionné ces ligues , a lâché l’ancien international sierraléonais. Mais ce n’est pas un hasard, il essaie juste de ne pas laisser le monopole de l’attention à Lionel Messi. Au moment même où Messi braque les projecteurs sur Miami, Cristiano réplique. À 38 ans et demi, il continue d’être obsédé par Messi. Il dit qu’il a ressuscité la Serie A quand il a joué en Italie. On devrait rappeler qu’au moment de quitter la Juventus, il a laissé l’équipe dans un état lamentable. »…

AL pour SOFOOT.com