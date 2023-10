information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 17:19

Selon son agent, « Sandro Tonali souffre d’une addiction aux paris »

Et ça continue, encore et encore…

Au lendemain des déclarations de l’agent de Nicolò Fagioli sur les problèmes d’addiction de son client, voilà que le représentant de Sandro Tonali évoque lui aussi le même genre de problèmes pour son joueur. « Sandro souffre d’une addiction aux paris, annonce ainsi l’agent . Il se bat actuellement pour s’en éloigner et je suis sûr qu’il va gagner ce combat. » En grand danger quant à une possible suspension, à l’image de Fagioli, le joueur semble aussi dans une impasse personnelle : « Il est triste et choqué ». S’il pourrait ne pas jouer de longs mois durant, son club de Newcastle semble à ses côtés dans cette mauvaise passe, comme en témoigne Giuseppe Riso, son agent : « Je voudrais remercier le club de Newcastle pour son soutien envers Sandro. Il s’entraîne, il pourrait jouer samedi. »…

JF pour SOFOOT.com