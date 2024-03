information fournie par So Foot • 07/03/2024 à 15:49

Selon Pierre Sage, l’OL a hérité du « pire tirage » en Coupe de France

La preuve que Pierre Sage a déjà gagné en expérience, il a adopté le discours habituel des entraîneurs.

Après avoir sorti Strasbourg aux tirs au but, l’OL recevra Valenciennes le 2 avril pour tenter de décrocher une place en finale de la Coupe de France. Le meilleur adversaire possible avec l’avantage de jouer la demi-finale à domicile ? Pas forcément, selon Sage. « J e pense que c’est le pire tirage, a même osé le technicien rhodanien en conférence de presse. La seule chose qui me satisfait là-dedans est de jouer devant notre public . J’ai envie de revivre la communion des quarts de finale. » …

