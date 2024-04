information fournie par So Foot • 24/04/2024 à 11:11

Selon Jamal Musiala, la France sera favorite à l’Euro 2024

Juin, c’est demain.

L’Euro 2024 se profile à l’horizon, et les favoris à la victoire finale sont nombreux. Dans un entretien à Marca , Jamal Musiala a livré ses prédictions pour cette compétition qu’il disputera à domicile, en Allemagne. Celle-ci doit redorer son blason après ses récents échecs en compétitions internationales. L’étoile montante du Bayern Munich semble lucide sur les capacités de la Mannschaft à briller à la maison : « N ous pouvons rêver grand. […] Mais d e nombreuses équipes ont joué à un meilleur niveau que nous ces dernières années. Il faut y aller petit à petit et voir jusqu’où on peut aller. » …

VD pour SOFOOT.com