information fournie par So Foot • 05/12/2023 à 11:42

Selma Bacha pose une option sur le Ballon d’or

Télé Bacha.

Les Bleues vont jouer leur dernier match de l’année ce mardi à 19h15 contre le Portugal, et peuvent conclure leur campagne de Ligue des nations invaincues. Pour l’occasion, Selma Bacha s’est confiée à Ouest-France . La Lyonnaise a réitéré son ambition de gagner le Ballon d’or : « Je n’ai pas dit que j’allais l’avoir dans les deux prochaines années ! Mais je sais que je l’aurai et on en reparlera. » Phénomène à son poste, la gauchère s’est encore illustrée récemment avec une passe décisive sur corner dans la victoire de la France sur l’Autriche vendredi dernier (3-0).…

LP pour SOFOOT.com