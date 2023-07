Seko Fofana : tout a un prix

Prolongé en grande pompe au RC Lens la saison dernière, Seko Fofana rejoint aujourd'hui Al-Nassr en Arabie saoudite. Une petite déception pour un garçon qui promettait beaucoup.

Au mois de septembre prochain, le stade Bollaert se parera de ses plus belles lumières pour retrouver la Ligue des champions, vingt ans après sa dernière apparition sur cette même scène. Ce futur proche, le Racing Club de Lens le vivra pourtant sans son capitaine, Seko Fofana, parti en Arabie saoudite. Après avoir réglé une amende de 500 000 euros à Leicester, dans un litige concernant la signature d’Ahmed Musa en 2018 et levé son interdiction de recrutement temporaire, Al-Nassr a en effet raflé la mise pour l’Ivoirien. Un contrat de trois ans, accompagné d’une indemnité estimée à un peu plus de 20 millions d’euros pour des Lensois loin d’ètre réticents, mais perdant néanmoins le meilleur joueur de leurs trois dernières saisons.

Départ forcé ?

Ce départ, Fofana aurait d’ailleurs pu le vivre dès l’été dernier. Dragué par Paris, Marseille et un peu tout le monde en Europe, le milieu relayeur affolait les datas continentales, sans jamais cacher son désir de disputer la C1. Il aura finalement fallu attendre la fin du mois d’août, une légère revalorisation salariale et un sens de la conviction propre à Franck Haise pour le voir prolonger l’aventure, dans une cérémonie digne d’un hommage centenaire. Les ingrédients idéaux pour offrir une deuxième place de Ligue 1 aux Sang et Or, à quelques unités du PSG, et conclure une copieuse saison, chargée de 39 matchs en complète maîtrise(35 en Ligue 1, 4 en Coupe de France).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com