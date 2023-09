Seko Fofana marque un très beau but avec Al-Nassr

Comment dit-on bundesfrappe en arabe ?

Lors du match de Coupe des champions saoudienne qui a vu Al-Nassr battre l’équipe d’Ohod (1-5), Seko Fofana s’est illustré ce lundi soir en marquant un superbe but. A la 62 e minute, alors que le score était de un but partout, l’ancien Sang et Or se trouve seul à l’entrée de la surface de réparation et donne l’avantage à son équipe d’une superbe frappe du droit sur laquelle le gardien adverse, Salem Qabws, n’est pas exempt de tout reproche. Talisca, Yahya et Al-Najei viendront ensuite alourdir la note. Quelques jours après avoir battu Al-Ahli, c’est une nouvelle victoire rassurante pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.…

ARL pour SOFOOT.com