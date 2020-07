Ségolène Royal dans le prochain gouvernement ?

Ségolène Royal lors d'une conférence de presse en janvier 2020. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Le poker menteur sera terminé lundi, date à laquelle le nouveau gouvernement sera annoncé, comme l'a précisé l'Élysée. Mais les négociations et les supputations vont s'intensifier dans les prochaines heures jusqu'à ce dénouement. Alors qu'une vingtaine de ministres devraient composer le gouvernement de Jean Castex, certaines personnes pressenties, comme Laurence Tubiana, ont déjà décliné. Ce n'est pas le cas de Ségolène Royal.

Invitée de BFM Politique ce dimanche, l'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007 a affirmé qu'elle avait été contactée par un proche d'Emmanuel Macron samedi. Mais elle aurait posé ses conditions pour intégrer le prochain gouvernement. « On sait qui je suis, ce que j'ai dit sur ce qui se passe aujourd'hui en France depuis trois ans, on connaît mes convictions. Donc j'ai dit : "Si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste et plus démocratique, faites-moi une proposition", et nous en sommes là », a ajouté celle qui a été ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique entre septembre 2017 et janvier dernier.

Ségolène Royal a refusé ensuite de donner plus de détails ou de dire si elle accepterait un poste.

