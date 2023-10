information fournie par So Foot • 20/10/2023 à 23:09

Secoué au Havre, Lens assure le minimum

Sévèrement secoué par des Havrais courageux et libérés, le RC Lens a réussi à arracher un point au stade Océane, vendredi soir (0-0).

Le Havre 0-0 Lens

Les hommes voyagent, mais pas les chiffres. Si Franck Haise a vu une grosse partie de son groupe parcourir le monde lors de la trêve, certains de ses éléments étant partis suer au Pérou ou aux États-Unis quand d’autres étaient en train de se produire en Chine ou aux Îles Féroé, le vendredi soir de son RC Lens, 14e au coup d’envoi, n’avait rien d’une soirée GeoGuessr. Le thème était tout autre et il était plutôt question de quête de points afin de voir (enfin) les Sang et Or remonter les escaliers de la Ligue 1. Reste qu’en face, Le Havre de Luka Elsner avait un objectif identique. Au milieu d’un stade Océane débordant de partout, le promu n’a fait aucun cadeau, sortant son meilleur match de la saison depuis la gifle donnée au FC Lorient début septembre. Malheureusement, il n’a pas pu faire péter les cotillons (0-0).…

Par Maxime Brigand, au stade Océane pour SOFOOT.com