Sébastien Haller se livre après le sacre de la Côte d’Ivoire

Pour le meilleur et pour le pire.

Buteur héroïque pour les Éléphants lors de la finale Coupe d’Afrique des nations face au Nigeria (2-1), Sébastien Haller, remis de son cancer des testicules depuis moins d’un an, est revenu sur ce sacre pour la chaîne L’Équipe ce lundi : « Ça a été très très fort émotionnellement. Rempli de joie comme de peine, je dois vous avouer que les batteries sont déchargées. […] Le fait de marquer à ce moment-là, vu la compétition et comment elle s’est déroulée, on n’est pas 100% serein. On ne sait pas s’il n’allait pas se passer quelque chose de bizarre. Tu célèbres, tu es heureux, mais tu bugues un peu et tu attends le coup de sifflet final. » …

TM pour SOFOOT.com