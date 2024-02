Sébastien Haller, reprise à l'unisson

Sebastien Haller of Cote dIvoire celebrates goal during the 2023 Africa Cup of Nations semifinal match between Cote dIvoire and DR Congo at Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire on 7 February 2024 - Photo by Icon Sport

Unique buteur de la demi-finale face à la RDC, Sébastien Haller a brillamment libéré le peuple ivoirien et s’est enfin offert un moment de grâce après un début de compétition compliqué. La finale qui s'annonce ressemble en tout cas à une belle reprise de volée de sa carrière voire de sa vie.

Qu’est-ce qui définit un but d’anthologie ? Ce que l’on appelle vulgairement un banger , à base de retourné acrobatique à 25 mètres qui termine en pleine lucarne, ou bien un geste à moitié chanceux qui délivre tout un peuple et le qualifie pour la finale d’une compétition dont il est l’hôte ? Ce mercredi soir, sur la pelouse du Stade olympique Alassane-Ouattara d’Ebimpé, Sébastien Haller et ses grandes jambes raides ont tendu à faire pencher la balance vers la seconde option. Après une première mi-temps marquée par une succession de ratés, l’attaquant formé à l’AJ Auxerre a fini par réussir à faire sauter le verrou de la République démocratique du Congo et offert à la Côte d’Ivoire une qualification méritée pour la finale de la CAN 2023, sans devoir repasser par la case prolongation qui plus est.

🏆🌍 #CAN2023 🇨🇮🇨🇩 SÉBASTIEN HALLER DÉLIVRE LA CÔTE D'IVOIRE !!! 🔥🔥🔥 💫💥 Un bijou ZLATANESQUE qui permet aux Eléphants de mettre un pied en finale #beINCAN2023 #CIVRDC https://t.co/H2TNmAJwRg…

Par Julien DUEZ pour SOFOOT.com