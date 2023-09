information fournie par So Foot • 12/09/2023 à 21:38

Sébastien Frey : « Domenech m’a écarté de l’équipe de France car je jouais en Italie »

La rancoeur est tenace.

Gardien de buts aux deux sélections avec l’équipe de France, Sébastien Frey ne digère pas sa mise à l’écart par Raymonf Domenech. « Avec l’équipe de France, j’ai été mis de côté par Domenech parce que je jouais en Italie et qu’il détestait les Italiens , accuse le portier passé notamment par l’Inter, la Fiorentina ou le Genoa auprès de tvplay. Il faisait du théâtre et était convaincu que les stars conditionnaient les performances. C’est la folie d’un personnage. Il m’a dit les yeux dans les yeux qu’il ne voulait pas m’appeler parce que je jouais en Italie. »

Une relation tortueuse entre les deux hommes débutée dès le mandat du sélectionneur auprès des Espoirs. « Je lui ai dit en U21 que je ne voulais plus jouer avec lui. Il m’a forcé à manquer le match avec l’Inter et nous a mis sur le banc, Dalmat et moi , poursuit-il. Il manquait de respect aux Italiens. »…

