Sébastien Dallet : « Aujourd’hui, je peux m’endormir sans avoir bu »

Révélé au RC Lens dans les années 90, Sébastien Dallet a mené une carrière très honorable qui lui a notamment permis d'affronter la Lazio en Coupe d'Europe et d'avoir El-Hadji Diouf ou Blaise Matuidi comme coéquipiers. Et puis il y a eu la fête, l'alcool, la drogue douce les divorces et les huissiers. À 49 ans, il raconte tout.

Tu es né à Bourges dans les années 70. Comment s’est passée ton enfance dans le Cher ?

C’était une enfance agréable, dans une cité. On avait hâte de terminer l’école pour se retrouver en bas de l’immeuble et taper un foot. Je suis issu d’une famille de footballeurs : mon père jouait en semi-pro, mes grands frères jouaient aussi. J’ai un souvenir inoubliable : les matchs inter-quartiers. C’était une boucherie… Une vraie furie, blindée de monde. Si tu gagnais, on te respectait pendant un an. On ne te vole plus ta bécane, mais on vole celle des autres. Moi, j’avais pas de bécane… Donc, j’y allais à pied et je repartais en bécane ! ( Rires )…

Pour les plus jeunes: Sébastien Dallet est un ancien ailier des années 90-2000. Il a joué à Lens, à Guingamp, à Sochaux, à Créteil et à Troyes. Il a disputé plus de 350 matchs en professionnel, et c'est typiquement ce qu'on appelait un "bon joueur de D1". On estime qu'il est devenu chauve à peu près au milieu de tout ça. Voilà, vous savez tout. Pour le reste, il y a YouTube.

Propos recueillis par Gad Messika pour SOFOOT.com